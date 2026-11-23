Nei giorni scorsi la stampa locale ha riportato la notizia dello “stop” dei voli da Cagliari e Alghero per Roma e Milano a partire dal 15 gennaio prossimo venturo, rimettendo alla attenzione generale l’annosa questione della continuità territoriale sarda. Più specificatamente, e al di là delle vicissitudini che di volta in volta si affacciano alla quotidianità dei Sardi, non sembrerebbe potersi sottacere che sulle problematiche direttamente afferenti la continuità territoriale, non mancano ancora oggi di coesistere posizioni differenti con specifico riferimento al ruolo che dovrebbe assumere lo Stato Italiano a seconda che la si voglia considerare (la garanzia della continuità territoriale s’intenda) alla stregua di un dovere costituzionale da garantire senza se e senza ma, oppure come “circostanza” critica in relazione ai costi della stessa, alle regole europee di riferimento e alle leggi di mercato.

Si era pensato che l'inserimento del “principio di insularità” nell'articolo 119 della Costituzione (legge costituzionale pubblicata il 15 novembre 2022) avrebbe potuto costituire un punto di arrivo anche nella specifica materia, ma evidentemente (forse) sembrerebbe piuttosto essere servito unicamente a stabilire un principio di carattere generale, senza riuscire a garantire da solo una continuità territoriale efficace. Sarebbe stato opportuno (forse), per non voler dire doveroso, insistere per il completamento del testo della norma attraverso l’inserimento sulla garanzia di “effettiva parità di trattamento” rispetto al contesto peninsulare. Benché la norma, di per sé sola considerata, contribuisca in astratto a valorizzare le peculiarità delle Isole, all’atto pratico, e in Sardegna sembrerebbe in maniera più importante, la continuità territoriale persiste nell’incontrare ostacoli di differente consistenza e natura.

Non si tratta di ideologia ma di necessità concreta. È allora possibile che lo Stato Centrale, anche in forza del disposto dell’articolo 119 della Costituzione, possa intervenire in maniera economicamente consistente al fine di garantire pienamente il diritto alla coesione, alla mobilità utile a colmare il divario strutturale delle Isole e delle aree periferiche (cosiddette) in generale? Lo Stato Centrale può “soccorrere” alla sostenibilità economica delle differenti rotte, soprattutto quelle a bassa intensità di traffico, con compensazioni pubbliche adeguate? A volerlo dire più chiaramente, sebbene non appaia necessario, sembrerebbe appena il caso di rimarcare che il costo del “servizio”, e quindi della garanzia di continuità territoriale, non dovrebbe gravare solo sui bilanci regionali o sulle tasche dei residenti, soprattutto alla attualità in considerazione dello shock economico provocato dal rincaro del carburante. Vero è che nello specifico la Regione Sardegna, anche tramite misure dedicate all'adeguamento del carburante già partecipa attivamente al finanziamento e alla gestione dei costi insieme allo Stato, ma probabilmente sul piano strettissimo della garanzia di libertà di movimento sarebbe importante intervenire sulle specificità legate alla sua piena esplicazione e conseguente utilizzo in misura paritaria su tutto il territorio nazionale attraverso più consistenti coperture statali. La questione, con buona verosimiglianza, in termini di dinamica attuativa (se si voglia consentire l’espressione), non potrebbe ridursi al solo rapporto tra l’Italia e l’Unione Europea con i suoi regolamenti, dovendo necessariamente comportare un intervento pubblico effettivamente consistente per garantire diritti costituzionalmente garantiti anche e soprattutto per le tratte meno redditizie.

Giuseppina Di Salvatore

Avvocato, Nuoro