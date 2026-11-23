«Importante risultato per il comparto bovino: il Ministero della Salute accoglie le nostre richieste sulla movimentazione dei bovini nelle aree soggette a restrizione. Un risultato importante, frutto di un lavoro portato avanti con determinazione e di un costante confronto con le istituzioni».

Lo affermano, in una nota, i portavoce dei pastori sardi Fabio Pisu, Nenneddu Sanna, Gianuario Falchi e Mario Carai. «Dopo tre assemblee molto partecipate, durante le quali abbiamo raccolto le preoccupazioni degli allevatori e portato all'attenzione della politica le gravi difficoltà delle aziende zootecniche, abbiamo chiesto con forza l'introduzione di deroghe che consentissero la movimentazione dei bovini anche nelle aree soggette a restrizione. In questo percorso abbiamo trovato attenzione e disponibilità da parte del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che fin da subito ha dimostrato interesse per le problematiche del comparto, convocando in tempi rapidissimi un confronto con tutti i capigruppo delle forze politiche e chiedendo successivamente un ulteriore approfondimento in sede di V Commissione».

Un altro passaggio fondamentale, proseguono i pastori, «è stato l'incontro con il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, che ha dimostrato immediata attenzione alla questione e si è attivato per avviare un'interlocuzione diretta con il Ministero della Salute. È proprio grazie a questo canale di dialogo e al lavoro di confronto avviato in quella sede che siamo riusciti a portare la questione all'attenzione del Ministero, ottenendo l'accoglimento delle nostre richieste e aprendo finalmente alla possibilità di movimentare i bovini anche nelle zone soggette a restrizione. Si tratta di un risultato concreto e importante per le nostre aziende, che potranno così alleggerire il sovraccarico di bestiame presente negli allevamenti, riducendo le difficoltà gestionali ed economiche che questa situazione sta causando da tempo. Il lavoro, però, non è ancora concluso. Ora attendiamo dalla Regione le linee guida operative per dare concreta attuazione alle deroghe e consentire agli allevatori di beneficiare quanto prima di questa importante possibilità», concludono Pisu, Sanna, Falchi e Carai.

(Unioneonline)