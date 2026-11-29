Col decimale fanno 399,5 milioni di euro, per sei rotte. Da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano. Adesso che Aeroitalia si sfila dalla Continuità territoriale mollando dal 17 maggio 2027 il collegamento tra il nostro capoluogo e la Capitale, nell’Isola si riapre la partita dei conti per assicurare ai sardi le tariffe agevolate.

I rincari

Con il prezzo del jet fuel letteralmente impazzito dopo l’attacco israelo-americano all’Iran – a inizio anno si pagavano tra i 650 e i 700 dollari, adesso si è arrivati a 1.500 –, siamo nel periodo peggiore per fare bandi. Per rimettere a gara le rotte, a neanche un anno dall’avvio di un nuovo modello di Continuità aerea considerato dalla presidente Alessandra Todde «il migliore di sempre».

Numeri complessivi

Ai quasi 400 milioni che sono il totale della Continuità aerea targata Campo largo si arriva così: ai 120,9 milioni del Cagliari-Roma bisogna sommare i 47,7 dell’Olbia-Fiumicino, di cui 35,7 come compensazione triennale. La copertura finanziaria del collegamento tra Alghero e la Capitale ammonta a 55,3 milioni, con 41,5 di contratto “ordinario”. Il costo del Cagliari-Linate, sempre sul bando 2026-2029, ha raggiunto come valore massimo i 91,1 milioni, di cui 67,8 per il primo triennio. Ancora: da Olbia a Milano, 43 milioni di importo complessivo, con l’affidamento base a 32,4. Per l’Alghero-Linate, la gara andata deserta, la Regione aveva assicurato una copertura di 41,5 milioni, con 28,5 di compensazioni, al netto della proroga.

Le compagnie interessate

Chi potrebbe accaparrarsi le rotte? Tra i competitor potrebbe restare anche Aeroitalia, ma senza rinunciare alle compensazioni. E spuntano gli ungheresi di Wizzair. «Wizzair – sottolinea un portavoce della compagnia – è aperta a collaborazioni con tutte le regioni italiane, sulla base di condizioni reciprocamente vantaggiose. Siamo profondamente impegnati nei confronti dell’Italia e dei suoi cittadini, con l’obiettivo di offrire collegamenti aerei nazionali accessibili e di alta qualità in tutto il Paese, isole comprese».

In Ita Airways sono silenti, easyJet non sembra gradire la Continuità sarda. Ryanair prova quasi avversione per l’assegnazione di collegamenti fuori dalle logiche del libero mercato.

Alessandra Carta