Trenta Caretta caretta, nove Stenella striata, cinque Zifio. E ancora delfini, pesci luna, pesci volanti e numerose berte. Sono solo alcuni degli avvistamenti del 2026 a cura degli esperti (e dei volontari) dell’Area Marina Protetta di Villasimius sulla tratta Cagliari-Palermo a bordo dei traghetti Grimaldi Lines.

Una iniziativa che va avanti da tanti anni nell’ambito dei progetti FLT Med Net e After- LIFE Conceptu Maris (entrambi coordinati da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Un monitoraggio dedicato, in particolare, ai cetacei e alle tartarughe marine ma anche al traffico marittimo e ai rifiuti galleggianti.

“Grazie anche alla partecipazione attiva dei volontari – ha sottolineato in una nota l’Area Marina di Villasimius - sono state dedicate 55 ore al monitoraggio, percorrendo circa mille miglia nautiche. Integrare i dati raccolti nell’Area Marina con quelli ottenuti su scala più vasta permette di comprenderne meglio la distribuzione e orientare le strategie di conservazione”.

I traghetti di linea, insomma, diventano una piattaforma di osservazione efficace per la raccolta di importanti informazioni. Tutto questo per capire meglio come tutelare il Mar Mediterraneo.