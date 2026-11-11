La crisi del comparto CRM/BPO e il rischio di nuove perdite occupazionali sono stati al centro della manifestazione che si è svolta questa mattina in piazza Palazzo, a Cagliari, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL.

Al presidio ha partecipato anche una delegazione del Partito Democratico della provincia di Cagliari, che ha espresso solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati nella mobilitazione per difendere l'occupazione e la dignità del lavoro.

Il settore, secondo i dati riportati nel corso della vertenza, è passato negli ultimi anni da oltre 100mila addetti a circa 45mila. Una contrazione pesante, alla quale potrebbero aggiungersi ulteriori migliaia di posti di lavoro persi. Tra le principali criticità indicate dai sindacati e dal Pd ci sono le gare d'appalto al massimo ribasso, la delocalizzazione delle attività e l'introduzione dell'automazione e dell'intelligenza artificiale senza adeguate garanzie per i lavoratori.

Una situazione che riguarda da vicino anche la Sardegna e l'area metropolitana di Cagliari, dove il comparto CRM/BPO ha rappresentato per anni una fonte importante di occupazione e stabilità economica per migliaia di famiglie.

Il Partito Democratico ha chiesto al Governo l'apertura immediata di un tavolo nazionale permanente al Ministero del Lavoro e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'obiettivo di definire una politica industriale per il settore e rafforzare le clausole sociali nei cambi d'appalto.

«Non potevamo restare in silenzio di fronte al progressivo depauperamento di un comparto strategico per il Mezzogiorno e per la Sardegna», ha dichiarato Efisio De Muru, segretario provinciale del Pd. «Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie e professionalità che meritano rispetto e prospettive concrete. La presenza oggi in piazza conferma che il Governo ha il dovere indifferibile di intervenire prima che questa crisi diventi irreversibile».

Sulla necessità di contrastare le delocalizzazioni e la politica degli appalti al massimo ribasso è intervenuto anche Walter Marongiu, delegato alle Politiche del lavoro e ai Rapporti con le organizzazioni sindacali della segreteria provinciale del Pd.

«È indispensabile fermare con decisione la delocalizzazione degli appalti e la logica delle gare al ribasso, specie nella pubblica amministrazione, che contribuiscono direttamente a generare il fenomeno del lavoro povero», ha sottolineato Marongiu. «L'intelligenza artificiale non deve diventare una clava per tagliare posti di lavoro e comprimere i diritti, ma un'opportunità da governare insieme allo Stato e al sistema dei governi regionali e locali attraverso la formazione e la valorizzazione delle competenze».

Il Pd della provincia di Cagliari ha infine assicurato che continuerà a seguire la vertenza e a sostenere le iniziative delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori anche nei prossimi passaggi della mobilitazione.