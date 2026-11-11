Il nuovo stadio di Cagliari non è più soltanto un progetto. Il Comune ha pubblicato il bando di gara internazionale per la realizzazione dell’impianto destinato a sostituire il vecchio Sant’Elia. Una svolta storica dopo oltre dieci anni di attese, rinvii e polemiche. La procedura è aperta a tutti gli operatori interessati: ci saranno sessanta giorni per presentare le offerte, poi gli uffici comunali procederanno alla valutazione e all’aggiudicazione al miglior offerente.

Nessun diritto di prelazione, escluso dalla normativa, per il Cagliari Calcio, società proponente del progetto da 220 milioni di euro che punta a dotare la città di uno stadio moderno, tecnologico e sostenibile.

Con la pubblicazione del bando, Cagliari compie un passo decisivo verso la realizzazione dell’opera e resta in corsa per ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Per il sindaco Massimo Zedda si tratta di «un altro passo verso la casa del Cagliari e dei suoi tifosi. Un altro tassello nella più ampia rigenerazione in corso del quartiere Sant’Elia».

«Un passo decisivo è stato compiuto», sottolinea il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, «non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà».