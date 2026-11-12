In via Castelli, nel quartiere di Tuvixeddu-Tuvumannu, a pochi passi dalla necropoli, c’è una mega discarica abusiva situata proprio tra le palazzine. Gli abitanti si dicono “infuriati”. La montagna di rifiuti cresce a vista d’occhio. Come per ogni discarica, ovviamente c’è di tutto e di più: da bustoni con dentro scarti di cibo a materiali edili, da materiale ingombrante a computer e tv, passeggini, wc e tanto altro ancora. Il tutto, proprio sotto alcuni appartamenti.

«L’aria è diventata irrespirabile», sbotta Carlo Mameli, uno dei residenti, «d’estate non potevamo neanche tenere aperte le finestre perché l’odore nauseante entrava dentro le case. Non osiamo immaginare che cosa ci sia dentro quei bustoni, sta di fatto che vivere in queste condizioni è inaccettabile, è un problema igienico-sanitario non da poco e nessuno pulisce».

La pensa così anche un altro abitante, Francesco Corda, che aggiunge: «Inevitabilmente sono accorsi i topi. È vero che tra chi abbandona i rifiuti qui c’è anche gente del vicinato, ma non possiamo passarci tutti quanti. Ci sentiamo abbandonati, a noi non ci pensano». Quando la discarica è stata rimossa, qualche mese fa, dopo poco ha cominciato a riformarsi. Per questo motivo, gli abitanti chiedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza che, a loro avviso, sarebbero un deterrente importante che scoraggerebbe molti dall’abbandonare la spazzatura.