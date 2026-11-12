Dovendo scegliere un monumento in grado di rappresentare la città, il Bastione di Saint Remy, sarebbe probabilmente al primo posto. Chi non conosce in maniera approfondita la storia di Cagliari, potrebbe rimanere stupito nello scoprire che quest'opera non è così antica come si potrebbe pensare. Il Bastione, il cui nome deriva dal primo Vicerè piemontese, il Barone di Saint Remy, venne costruito infatti tra la fine dell'800 e gli inizi del '900.

Per la sua realizzazione si rese necessario intervenire sui cinquecenteschi bastioni della Zecca e dello Sperone. D'altronde la funzione difensiva di queste strutture, venne ufficialmente meno alla fine del 1866, quando la città perse il suo ruolo di piazzaforte militare. Il risultato fu una bellissima terrazza panoramica, intitolata a Umberto I e l'arco con la scenografica scalinata, che mise in comunicazione il quartiere di Castello con i sottostanti quartieri di Villanova e Marina. La città ebbe così un'opera che non aveva nulla da invidiare ai più grandi monumenti del resto d'Italia. La nicchia che si incontra appena si percorre la prima rampa di scale, in cui oggi è presente una pianta di banano, avrebbe dovuto ospitare, come previsto nei progetti iniziali, una fontana. L'idea rimase tale fino al 1927, quando un maldestro tentativo di installazione, si trasformò ben presto in un fallimento. La pressione del getto, danneggiò l'impianto e causò l'allagamento della piazza Costituzione. L'acqua, oltre agli entusiasmi della folla presente all'inaugurazione, spense anche ogni speranza futura di vederla di nuovo in funzione.

A metà della scalinata si accede alla Passeggiata Coperta o Galleria Umberto I che nel corso degli anni, si prestò agli utilizzi più disparati. Infermeria durante la prima guerra mondiale, sede delle scuole complementari, sala banchetti e ricovero per sfollati, ospitò anche la prima edizione della Fiera Campionaria della Sardegna. Dalla terrazza, oltre a poter godere di una bellissima vista sulla città, è oggi di nuovo possibile accedere, tramite le due scalinate laterali, al bastione di Santa Caterina, luogo ricco di storia, frequentato fin da epoche remote. Durante i bombardamenti del 1943, l'arco trionfale e la scalinata furono gravemente danneggiati. La loro ricostruzione non fece però dimenticare quei tragici momenti, di cui resta il ricordo nelle fotografie dell'epoca.