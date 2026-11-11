«Al progetto del nuovo stadio sono state fatte 647 osservazioni, 16 rimangono ancora aperte». Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024 all’opposizione in Aula fa i conti nel giorno della pubblicazione del bando di gara da parte del Comune.

«Alla fine, dopo otto cronoprogrammi disattesi, il bando per il nuovo stadio è arrivato. Una buona notizia, apparentemente, per la città e per l'intera Sardegna. Dopo il mio accesso agli atti ho capito le ragioni di tanto ritardo: i verificatori hanno formulato 647 rilievi».

Il riferimento è alla società esterna incaricata di vagliare il progetto dello stadio del futuro. «Emergono contestazioni sui prezzi, sulle quantità delle lavorazioni, sui computi metrici, sugli impianti, sulle interferenze con i sotto servizi e sui costi della sicurezza. I progettisti hanno risposto, integrato documenti, corretto elaborati e modificato alcune componenti economiche. Non tutte le osservazioni risultano superate, rimangono 16 osservazioni».

La circostanza «più sorprendente», sottolinea, riguarderebbe il piano economico finanziario (Pef): «I verificatori dichiarano che non l’hanno potuto esaminare nel merito. Perché si pubblica il bando se ci sono 16 osservazioni aperte? Se sono cambiati prezzi, quantità e lavorazioni, sono mutati anche i costi dell'investimento? E se sono cambiati i costi, è stato aggiornato anche il Pef? A seguito dei rilievi, il progetto messo a gara è coerente con quello approvato dall'Assemblea? Perché se al progetto sono state apportate modifiche sostanziali è chiaro che dovrebbe ripassare all'esame dell'aula».

(Unioneonline/A.D.)