Momenti di apprensione per un’anziana sabato in via Roma. Una donna di 74 anni è stata rapinata da due persone che, sorprendendola alle spalle, sono riuscite a portarle via il telefono cellulare mentre passeggiava.

A lanciare l’allarme è stato un passante che si trovava in un negozio. Udite le urla della donna, ha chiamato la polizia che è intervenuta con gli agenti della squadra Volante. Sul posto è stato fermato un 25enne algerino, arrestato con l’ipotesi di rapina pluriaggravata. Il complice è riuscito a fuggire. La vittima dello scippo è riuscita a recuperare il telefonino grazie all’aiuto di alcuni passanti.

(Unioneonline/A.D.)