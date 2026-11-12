Intervento dei vigili del fuoco questa mattina lungo la statale 195 nei pressi del pontile Syndial (ex EniChem) per una imbarcazione che si è incagliata a causa delle avverse condizioni meteo climatiche.
L'equipaggio alle prime luci dell'alba ha chiesto soccorso dopo che la barca si era bloccata sul fondale, in balia del mare mosso.
Sul posto sta intervenendo il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per dare assistenza e cercare di mettere in sicurezza l'imbarcazione.
Le operazioni si stanno svolgendo nei pressi del terminale marittimo industriale situato lungo la Strada Statale 195 "Sulcitana" (intorno al km 9, in corrispondenza della prima rotonda per la zona industriale di Macchiareddu), tra Cagliari e Capoterra.