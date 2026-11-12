Un luogo può racchiudere la memoria storica e il futuro di un territorio, può raccontare il passato e il presente, descrivere lo sviluppo e la crescita di una comunità.

Lo sanno bene al Lazzaretto di Cagliari che in collaborazione con l’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani hanno sviluppato il progetto “Extra Sant’Elia – I Custodi del Tempo” con l’obiettivo di valorizzare il ruolo storico dei Lazzaretti mostrando la loro importanza e il ruolo che hanno rivestito nei territori.

Sabato 14 novembre alle 10 il Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari ospita la seconda edizione della tavola rotonda dedicata ai Lazzaretti. Il focus di questa edizione, dopo il primo appuntamento dello scorso anno che si era concentrato sulla valorizzazione e sul recupero di questi luoghi un tempo dedicati alla cura, «si concentra sulle persone, sulle trasformazioni dei territori e sulle relazioni che nel corso dei secoli, hanno legato queste strutture alle comunità», spiegano gli organizzatori.

«Il filo conduttore sarà il rapporto tra memoria storica, identità dei luoghi e prospettive future – precisano dal Lazzaretto di Cagliari – attraverso contributi che intrecciano, storia, archeologia, ma anche trasformazioni urbane e valorizzazione culturale».

Nel corso della mattinata, dopo i saluti della Cooperativa Sant’Elia che gestisce il Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari, si susseguiranno gli interventi di Marina Inì dell’Università La Sapienza di Roma che si concentrerà sulla storia dei Lazzaretti nel mondo, di un rappresentante della Carovana che parlerà del rapporto tra Lazzaretto e quartiere Sant’Elia. E poi Lara Meneghini dell’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani sposterà l’obiettivo sull’esperienza veneziana e sul rapporto con il territorio. Subito dopo si tornerà in Sardegna con lo spazio dedicato al Lazzaretto di Alghero.

«E’ un’importante testimonianza della storia sanitaria della Sardegna – spiegano gli organizzatori – ed entrerà a far parte del percorso di valorizzazione della mostra permanente Lazzaretto ieri e oggi del nostro centro. In questo modo vogliamo ampliare il racconto della storia dei Lazzaretti nell’Isola».