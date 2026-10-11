Trentotto collegamenti con dieci Paesi, con 12mila voli programmati e oltre 2 milioni e 100mila posti messi in vendita. 

Sono i numeri della stagione invernale 2026/2027 programmata a partire dal 25 ottobre dalla Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari. 

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Un’offerta di collegamenti con alcune novità. EasyJet offre il volo per Parigi Orly (mar-sab), Ginevra (mar-ven) e Napoli (peak season, ossia nel periodo a cavallo delle festività). Con Milano Malpensa (2 voli al giorno) e Venezia (giornaliero) i collegamenti saranno garantiti da Wizzair. Ryanair aggiunge Forlì alle sue destinazioni  (lun-ven) mentre Aeroitalia propone Catania (ven-dom) e Firenze (peak season).

Ecco l’elenco delle destinazioni. 

Internazionali

Londra

Bruxelles

Lussemburgo

Parigi

Basilea

Zurigo

Ginevra

Barcellona

Siviglia

Cracovia

Budapest

Malta

Italia

Milano

Torino

Bergamo

Verona

Venezia

Bologna

Genova

Forlì

Firenze

Pisa

Perugia

Roma

Pescara

Napoli

Bari

Palermo

Catania

(Unioneonline/E.Fr.)

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