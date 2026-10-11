Voli da Cagliari nella stagione invernale: Parigi e Ginevra tra le novitàTrentotto collegamenti con dieci Paesi nella Winter season della Sogaer
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Trentotto collegamenti con dieci Paesi, con 12mila voli programmati e oltre 2 milioni e 100mila posti messi in vendita.
Sono i numeri della stagione invernale 2026/2027 programmata a partire dal 25 ottobre dalla Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari.
Un’offerta di collegamenti con alcune novità. EasyJet offre il volo per Parigi Orly (mar-sab), Ginevra (mar-ven) e Napoli (peak season, ossia nel periodo a cavallo delle festività). Con Milano Malpensa (2 voli al giorno) e Venezia (giornaliero) i collegamenti saranno garantiti da Wizzair. Ryanair aggiunge Forlì alle sue destinazioni (lun-ven) mentre Aeroitalia propone Catania (ven-dom) e Firenze (peak season).
Ecco l’elenco delle destinazioni.
Internazionali
Londra
Bruxelles
Lussemburgo
Parigi
Basilea
Zurigo
Ginevra
Barcellona
Siviglia
Cracovia
Budapest
Malta
Italia
Milano
Torino
Bergamo
Verona
Venezia
Bologna
Genova
Forlì
Firenze
Pisa
Perugia
Roma
Pescara
Napoli
Bari
Palermo
Catania
(Unioneonline/E.Fr.)