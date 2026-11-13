Si è spento Gian Giacomo Pisotti, 83 anni, magistrato e giurista di origini sassaresi che per decenni ha svolto le sue funzioni a Cagliari, ottenendo attestati sempre di stima sia dai colleghi che dal mondo dell’avvocatura.

Era entrato in magistratura nel 1971 e aveva mosso i primi passi come pretore a Sanluri, prima di approdare alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari. Dal 1980 aveva indossato la toga di giudice civile e fallimentare, fino a diventare, nel 2000, presidente delle sezioni civili. Anni di sentenze scritte con rigore, spesso su terreni delicati come il diritto di famiglia e la tutela delle persone, dove dietro ogni fascicolo c'erano vite, ferite, speranze.

Dal 2009 al 2016 aveva guidato la sezione civile della Corte d'Appello di Cagliari.

Ma il pensionamento non aveva spento la sua voce di appassionato di diritto e di giustizia. Pisotti aveva continuato a intervenire con passione nel dibattito giuridico, battendosi per i diritti civili, contro le discriminazioni, a difesa dei più fragili. Fino all'ultimo, un magistrato che non aveva mai smesso di credere nella giustizia come strumento di dignità per tutti.