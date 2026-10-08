Stazione di Cagliari blindata nel fine settimana: quasi 400 passeggeri identificatiMaxi dispositivo di controllo della polizia ad alta visibilità nello scalo ferroviario del capoluogo con il supporto delle unità cinofile di Abbasanta: ispezionati anche 129 bagagli
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Stazione di Cagliari blindata nel fine settimana: quasi 400 passeggeri identificati dalla Polfer. Lo scorso fine settimana è stato attuato, presso la stazione del capoluogo, un dispositivo di controllo ad alta visibilità dalla polizia ferroviaria, con l’ausilio di personale del Reparto cinofili di Abbasanta.
Incrementati i controlli sui passeggeri e relativi bagagli, per favorire un maggiore livello di sicurezza e di prevenzione dei reati in ambito ferroviario. Sono stati identificati 393 passeggeri e controllati 129 bagagli.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle strategie di intensificazione delle misure di sicurezza nei principali nodi ferroviari del Paese, con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei viaggiatori.
(Unioneonline/En.Ne.)