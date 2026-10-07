Statale 195, incubo quotidiano fra cantiere e incidenti: lunghe codeTamponamento alle porte di Cagliari: traffico bloccato. Poco prima c’è il restringimento dell’Anas per il posizionamento dei new jersey centrali
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Non ci sono solo i lavori per la messa in sicurezza dello spartitraffico sulla Statale 195: a rendere il transito un incubo quotidiano per migliaia di automobilisti in viaggio da e per Cagliari ci sono anche gli incidenti.
È accaduto ieri mattina, è risuccesso oggi, con un tamponamento a catena nel tratto che precede il curvone di immissione sul ponte della Scaffa.
Il risultato? Una lunghissima coda con i tempi di percorrenza dilatati e lavoratori e studenti in ritardo.
Poco prima, nel tratto a quattro corsie, è in corso l’intervento dell’Anas: per la sostituzione delle barriere ‘New Jersey’ centrali nel tratto a quattro corsie. I lavori costituiscono la prosecuzione dei precedenti interventi, conclusi il 24 luglio scorso, che hanno interessato due chilometri di tracciato in prossimità del tratto di costa. Questa nuova fase prevede l’istallazione di ulteriori 2 chilometri di barriere che comporteranno il restringimento di entrambe le carreggiate con la chiusura delle corsie di sorpasso.
La durata? Circa due mesi.
(Unioneonline/E.Fr.)