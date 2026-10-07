«Quando abbiamo lo sbarco dei migranti a Su Siccu ci mandiamo il gommone della polizia locale?» È il passaggio più diretto dell'intervento del sindaco Massimo Zedda in Consiglio comunale di ieri sera. La domanda, volutamente provocatoria, sui migranti sbarcati in viale Colombo, è stata formulata dal primo cittadino per ribadire le responsabilità del Governo sul tema della sicurezza e sottolineare i limiti degli strumenti a disposizione dei comuni. In risposta alle accuse dell’opposizione e a quelle di chi riconduce i problemi di ordine pubblico alle responsabilità delle amministrazioni locali, il sindaco ha ricordato che gli apparati di sicurezza fanno capo al ministero dell'Interno e al Governo. Per questo, sostiene Zedda, non è possibile chiedere ai comuni di farsi carico di problemi che richiedono altre competenze.

Ma il primo cittadino cagliaritano non si è fermato alla dimensione locale. Sempre rivolgendosi alla minoranza di centrodestra, Zedda ha evidenziato la posizione della premier Giorgia Meloni che potrebbe presto arrivare a chiedere ai suoi di non sollevare il problema della sicurezza, e non metterlo al centro del confronto, per non penalizzare il centrodestra e per non spianare la strada a Roberto Vannacci.

Il ragionamento del sindaco è che Vannacci potrebbe utilizzare proprio le difficoltà del Governo per sostenere la necessità di risposte ancora più radicali sul fronte della sicurezza. «Non ci sarà il confronto del sindaco di Cagliari o del capogruppo Marta Mereu. Ci sarà un bel dibattito con Vannacci e la Meloni», ha detto ieri Zedda in aula.

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