Con la manifestazione Open! Studi Aperti l’architettura esce dai propri luoghi tradizionali per farsi momento di incontro, riflessione e comunità nel cuore dello spazio pubblico. L'Ordine degli Architetti Ppc di Cagliari e provincia organizza una due giorni di mostre, talk, immersione nella realtà virtuale, musica, momenti di convivialità e confronto con la città, domani venerdì 16 e sabato 17 ottobre, al Parco Nervi.

A partire dalle ore 16, ventisei studi di architettura del territorio presenteranno i propri lavori con una collettiva allestita lungo i costoloni esterni del padiglione, arricchita da plastici, pannelli interattivi, installazioni e postazioni con visori per tour virtuali dedicati alle chiesette rurali della Sardegna restaurate con i fondi Pnrr e a progetti innovativi.

Il tema di quest'anno, l'architettura condivisa, è un modo di concepire la progettazione e lo spazio non come atto isolato, ma come processo collettivo fondato sulla partecipazione, sul dialogo e sulla relazione con la comunità. «Vogliamo riscoprire il valore profondo di un'architettura condivisa, trasformando i luoghi di lavoro in spazi di incontro e di dialogo autentico con la cittadinanza, perché la progettazione torni a essere un processo collettivo e interdisciplinare radicato nelle reali necessità del nostro territorio» spiega il presidente dell'Ordine cagliaritano Marcello Pilia.

Il programma di domani si aprirà alle 16 con l'inaugurazione della mostra, seguita dai saluti e dagli interventi istituzionali. Alle 17.30 prenderà il via il talk Dialoghi sull'architettura, un momento di confronto incentrato su temi cruciali del settore: dal contributo della psicologia ambientale e architettonica alla progettazione di spazi pubblici accessibili per le persone sorde, fino agli esempi di architettura condivisa sostenuti dai fondi Pnrr per la valorizzazione del paesaggio rurale. L'incontro proseguirà con la presentazione del progetto Campus Iscol@ per la creazione di ambienti scolastici innovativi e inclusivi, un focus su social housing e politiche europee e regionali per l'abitare, e si concluderà con l'illustrazione del concorso di idee dedicato alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Carcere San Sebastiano di Sassari.

Al termine del talk, l'Ordine assegnerà quattro speciali riconoscimenti a professionisti che si sono distinti per l'eccellenza del proprio percorso, raggiungendo prestigiosi traguardi e contribuendo in modo significativo ad accrescere il valore e il prestigio della professione. Verrà consegnata loro l'opera “La sospesa di Cagliari” del ceramista Augusto Mola presente alla serata.

Dalle 19.30 spazio a un aperitivo conviviale accompagnato dalla musica dal vivo di Nicola Agus, mentre a partire dalle 20.30 la struttura del Padiglione Nervi ospiterà la performance di live videomapping a firma del visual artist Federico Zoccheddu per Enlight e videomapping dedicata all’architettura a firma della designer Mara Damiani.

La giornata di sabato riprenderà alle 16.30 con l'apertura della mostra, la presentazione degli studi di architettura partecipanti e la possibilità di esplorare il Padiglione del Sale, attualmente chiuso al pubblico, tramite virtual tour immersivo a partire dalle 18.30, per concludersi con l'aperitivo e la seconda serata di videomapping e dj-set fino alle 24.

I RELATORI DEL CONVEGNO

Marcello Pilia – Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC - saluti istituzionali

Silvana Pellerino – Referente di Open! CNA: saluti istituzionali

Laura Zanini e Carla Pes – Consigliere dell'Ordine degli Architetti PPC: moderatrici del talk Dialoghi sull'architettura

Ferdinando Fornara – Professore ordinario di Psicologia ambientale e architettonica all'Università di Cagliari

Marina Fanari – Ricercatrice: spazi pubblici dedicati alle persone sorde.

Elisabetta Pani e Maria Caterina Meloni – architetta e direttrice di servizio la prima, funzionaria dell'assessorato regionale alla Cultura, Direzione Beni culturali, la seconda, illustreranno alcuni esempi di architettura condivisa finanziati dal Pnrr sulla valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

Matteo Frate – Referente dell'Unità Iscol@ dell'Assessorato regionale Pubblica Istruzione: presentazione del progetto Campus Iscol@ per la creazione di spazi di apprendimento innovativi e inclusivi.

Sara Podda e Valentina Congiu – Ingegnere e funzionarie del Centro Regionale di Programmazione della RAS: social housing, politiche europee e regionali e prospettive future.

Gianluca Palla – Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio: concorso di idee per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Carcere San Sebastiano di Sassari.

Silvio Persico – Funzionario dell'Area Tecnica dell'Agenzia del Demanio: concorso di idee per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Carcere San Sebastiano di Sassari.

STUDI E ARCHITETTI CHE RICEVERANNO “LA SOSPESA DI CAGLIARI”

Il gruppo formato da Francesco Cocco, Francesca Raimondi e Dora Uricchio, che ha ricevuto una Honourable Mention ai Friendly and Inclusive Spaces Awards 2026 della UIA, assegnati in occasione del Congresso Mondiale degli Architetti di Barcellona, per il progetto di miglioramento della fruibilità della Biblioteca Comunale di Quartu Sant'Elena.

Studio Inhori, per l’importante terzo posto conseguito al City’sscape Award 2026, nella categoria dedicata alla mobilità lenta e alla qualità del paesaggio urbano, col progetto di riqualificazione paesaggistica e messa in sicurezza della litoranea tra Torre di Barì e Bucca ‘e Strumpu, Barisardo.

Jari Franceschetto, vincitore del premio Best of the best al Seoul Design Award col progetto Suber Design che trasforma il sughero riciclato in arredi sostenibili.

Premio alla carriera e alla memoria dell’arch. Giovanni Maria Campus. Verrà letto un passaggio scritto dal figlio, Enrico Campus, che racconta la figura dell’architetto tanto caro alla città di Cagliari.

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