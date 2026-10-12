Prenderà ufficialmente il via domenica 25 ottobre la stagione invernale 2026-2027 dell'aeroporto di Cagliari. Il network della stagione invernale comprende 38 collegamenti, di cui 25 nazionali e 13 internazionali, con voli diretti di linea verso 10 Paesi, Italia compresa.

Le principali novità sono: Parigi Orly (il martedì e sabato), Ginevra (martedì e venerdì) e Napoli (alta stagione) con easyJet. Ancora Milano Malpensa (2 volte al giorno) e Venezia (giornaliero) con Wizz Air e Forlì (i lunedì e venerdì) con Ryanair.

Infine ci saranno i collegamenti con Catania (il venerdì e la domenica) e Firenze (alta stagione) con Aeroitalia.

(Unioneonline)

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