Un incidente con alcune vetture coinvolte ha mandato in tilt il traffico sulla Statale 131 Dir, in uscita da Cagliari. 

contentid/34e2db93-d08c-4463-ad00-990e056ad5db
contentid/34e2db93-d08c-4463-ad00-990e056ad5db

Uno scenario ormai drammaticamente consueto quello del blocco della circolazione sul rettilineo dell’ex inceneritore: quasi ogni giorno anche banali sinistri, per fortuna per lo più senza feriti gravi, bloccano una delle carreggiate di una delle principali strade di accesso (e uscita) del capoluogo. 

contentid/119d534b-20a1-4fc5-8c28-5e6f200b7782
contentid/119d534b-20a1-4fc5-8c28-5e6f200b7782

Questa sera il problema è sorto in direzione Sestu: la colonna dei veicoli fermi in attesa dei rilievi arrivava fino alla rotatoria del Brotzu.  

Sul posto hanno lavorato la polizia locale e un’ambulanza del 118. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata