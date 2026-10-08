Incidente sulla 131 Dir, colonna di auto fino alla rotatoria del BrotzuL’odissea quotidiana è servita: tamponamento a catena e traffico bloccato in uscita da Cagliari
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Un incidente con alcune vetture coinvolte ha mandato in tilt il traffico sulla Statale 131 Dir, in uscita da Cagliari.
Uno scenario ormai drammaticamente consueto quello del blocco della circolazione sul rettilineo dell’ex inceneritore: quasi ogni giorno anche banali sinistri, per fortuna per lo più senza feriti gravi, bloccano una delle carreggiate di una delle principali strade di accesso (e uscita) del capoluogo.
Questa sera il problema è sorto in direzione Sestu: la colonna dei veicoli fermi in attesa dei rilievi arrivava fino alla rotatoria del Brotzu.
Sul posto hanno lavorato la polizia locale e un’ambulanza del 118.
(Unioneonline)