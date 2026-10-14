Camion di traverso sulla strada: caos traffico dal Brotzu all’Asse medianoIncidente all’ora di punta in via Peretti: lunghe code di auto in tutta l’area
Camion di traverso sulla carreggiata in via Peretti, traffico nel caos alla periferia di Pirri e nella zona del Brotzu, fino all’Asse mediano.
Non bastano gli incidenti (direttamente) sull’asse mediano o sulla 131 Dir: a rendere impossibile la circolazione nell’ora di punta questa mattina è stato un incidente che ha coinvolto un camion a ridosso del più importante ospedale della Sardegna.
Il mezzo pesante, impegnato in un trasporto – ancora non è chiaro per quali ragioni – è bloccato da poco dopo le 8 in mezzo alla strada, sulla carreggiata in direzione Mulinu Becciu.
Con l’imponente flusso di auto in quell’orario le ripercussioni sulla viabilità sono state pesantissime: impossibile uscire da Pirri passando da via Stamira, con il blocco che ha creato una lunga coda anche sull’asse mediano prima della rotatoria.
La situazione è tornata alla normalità dopo oltre mezz’ora.
(Unioneonline/E.Fr.)