Alla vista delle Volanti della polizia ha provato ad allontanarsi. Fermato, è stato trovato con droga addosso ed è stato arrestato. Ma prima ha minacciato e insultato i poliziotti. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza è finito in manette un quarantanovenne.

I fatti risalgono a qualche giorno fa. I poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo in piazza Medaglia Miracolosa, a Cagliari, quando hanno notato dei movimenti sospetti da parte dell’uomo. Così hanno deciso di perquisirlo.

Da un sommario controllo il quarantanovenne è stato trovato in possesso di circa 110 grammi di hashish e di 60 euro custoditi all’interno della giacca. Successivamente è scattata la perquisizione in casa. Il sospettato ha provato inutilmente a opporre resistenza. Nell’appartamento sono stati trovati ulteriori 6 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale vario utile al confezionamento.

L’uomo è stato quindi condotto in Questura e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/E.Fr.)

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