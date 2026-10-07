criminalità
07 ottobre 2026 alle 21:05aggiornato il 07 ottobre 2026 alle 21:10
Cagliari, scippa una donna in via Sassari: un passante lo insegue e recupera la borsaEnnesimo episodio violento in zona, il ladro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto polizia locale e carabinieri
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Ennesimo episodio di criminalità in via Sassari a Cagliari.
Una donna intorno ai settant’anni è stata scippata da un malvivente che poi si è dato alla fuga.
Lo ha inseguito un ragazzo di passaggio, straniero, che ha recuperato la borsa. Ma il ladro, purtroppo, è riuscito a far perdere le proprie tracce.
Sul posto la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri.
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