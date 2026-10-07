Ennesimo episodio di criminalità in via Sassari a Cagliari.

Una donna intorno ai settant’anni è stata scippata da un malvivente che poi si è dato alla fuga.

Lo ha inseguito un ragazzo di passaggio, straniero, che ha recuperato la borsa. Ma il ladro, purtroppo, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri. 

© Riproduzione riservata