I lavori sono finiti. Da oggi la nuova passeggiata del porto storico di Cagliari, lungo via Roma, con oltre 6.400 metri quadri tra verde, percorsi pedonali e 400 metri di pista ciclabile, apre integralmente a cittadini e turisti.

Una riqualificazione che ha portato aree verdi impreziosite da essenze della macchia mediterranea - lavanda, rosmarino, timo e mirto - jacarande

e palme. Ma anche un nuovo luogo di socialità e svago con panchine, fontanelle, stalli per le biciclette e una nuova illuminazione a led che accompagna la passeggiata nelle ore serali.

Il nuovo lungomare è impreziosito dal posizionamento degli avveniristici Dandelions (fiori di tarassaco) dell’artista polacco Mirek Struzik. Ma, anche, vetrina permanente per opere artistiche di respiro internazionale, tra tutte quelle dell’artista giapponese Kan Yasuda, presente proprio sul lungomare fino al 23 novembre con la mostra “Oltre la Forma”.

A questi, con la successiva apertura della fontana della piazzetta del Molo Sanità – che precederà le opere di finitura del centro servizi per la nautica da diporto - si aggiungerà la “Pietra tricolore” di Pinuccio Sciola, opera dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia.

L’autorità portuale ha disposto l’implementazione delle opere a verde e programmato la messa a dimora di 10 nuove piante ombreggianti ad alto fusto e di 8 rampicanti sulle pensiline.

La passeggiata completa il secondo lotto del project financing della Portus Karalis S.r.l., per un investimento privato complessivo di circa 35 milioni di euro, per la realizzazione e gestione di un moderno centro servizi, con polo turistico ricettivo, attualmente in fase di realizzazione al Molo Sanità, e al rinnovo delle strutture per la nautica da diporto.

L’obiettivo dell’Authority prevede l’estensione del progetto di rilancio all’intero lungomare di Cagliari, comprese le aree che si libereranno con il trasferimento dell’intero traffico commerciale dal Molo Sabaudo al nuovo terminal Ro-Ro del porto Canale, previsto entro il 2029. A seguire verranno previste in tutta la zona ovest del porto nuovi spazi verdi aperti alla libera fruizione e un moderno terminal crociere.

«Oggi la città di Cagliari ritrova, per intero, la sua passeggiata sul lungomare», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «un luogo che, grazie anche all’ascolto delle istanze dei cittadini, torna a essere spazio di incontro, socialità, eventi sportivi e cultura. Ma è, al tempo stesso, il punto di partenza di una visione più ampia, che vede nel waterfront il terreno privilegiato del dialogo tra porto e città e che, con il trasferimento del traffico commerciale al porto Canale, ci consentirà di ripensare l’intero fronte mare».

(Unioneonline/E.Fr.)

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