Blocco infinito per la dermatite bovina: «Aziende sarde al collasso finanziario»

«Una situazione ormai insostenibile che sta mettendo in ginocchio la zootecnia sarda e spingendo le aziende verso il collasso finanziario».

È il grido d'allarme lanciato da Cia Sardegna, che torna a chiedere con forza una revisione immediata della pronuncia del ministero e della Commissione europea in merito allo sblocco delle movimentazioni dei capi bovini nell'Isola, attualmente paralizzate a causa delle restrizioni legate alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease).

«Il blocco prolungato degli spostamenti sta generando una crisi senza precedenti lungo tutta la filiera bovina. Gli allevatori di alcuni territori della Sardegna, nonostante abbiano adempiuto a tutte le disposizioni previste, si trovano costretti a trattenere in azienda animali pronti per la commercializzazione o per l'ingrasso, con un conseguente sovraffollamento delle stalle e dei pascoli e una totale paralisi dei flussi di cassa», fa sapere l'organizzazione.

«Non c'è più tempo da perdere, ogni giorno di attesa rappresenta un danno economico irreversibile per i nostri allevatori», dichiarano il presidente e il direttore regionali di Cia, Michele Orecchioni e Alessandro Vacca, «Chiediamo inoltre che l'iter attualmente aperto al Tar subisca una decisa accelerazione: le aziende hanno bisogno di certezze immediate per poter riprendere a operare e programmare il futuro. La paralisi delle movimentazioni sta soffocando un comparto strategico per l'economia dell'Isola».

Accanto alla richiesta di sblocco, Cia sollecita la Regione e le istituzioni competenti affinché siano predisposti e liquidati con la massima celerità i ristori per i danni subiti a causa del fermo forzato. Su questo punto l'organizzazione agricola pone una condizione imprescindibile affinché gli indennizzi risultino realmente efficaci ed equi: «Nel calcolo dei ristori devono essere ricomprese le intere mandrie aziendali, senza alcuna distinzione o esclusione legata all'età dei capi».

(Unioneonline)