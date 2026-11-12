«Oggi la Corte costituzionale ci ha dato ragione su due questioni importanti che abbiamo sollevato contro il decreto del Governo sulle energie rinnovabili». Così la governatrice Alessandra Todde sul pronunciamento con cui la Consulta ha confermato il ruolo dello Stato sulle aree idonee per gli impianti delle rinnovabili, dando però lo stop agli impianti «liberi» nei siti Unesco.

«La prima – prosegue Todde – riguarda la tutela dei nostri siti UNESCO. Nelle aree interessate, la realizzazione degli impianti - compresi quelli di dimensioni ridotte - dovrà essere preceduta da una verifica della compatibilità con il paesaggio e con il patrimonio culturale. È una garanzia importante per la Sardegna e per la sua storia».

«La seconda – aggiunge Todde – riguarda la nostra autonomia. La Corte ha stabilito che lo Stato non può intervenire sul contenuto delle leggi regionali attraverso il potere sostitutivo, assumendo un ruolo che la Costituzione riserva alla Consulta».

«Abbiamo difeso – prosegue la governatrice – le ragioni della Sardegna davanti alla Corte e oggi vediamo riconosciuti due principi sui quali abbiamo insistito fin dall’inizio. Vogliamo una Sardegna protagonista della transizione energetica, capace di produrre energia pulita e di tutelare il proprio territorio. Le scelte che riguardano il futuro energetico della nostra Isola devono rispettare il suo patrimonio culturale e le prerogative della nostra autonomia», conclude Todde.

(Unioneonline)