Lo Stato mantiene la regia della transizione energetica e può individuare direttamente le aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma non può eliminare ogni verifica nei siti Unesco, né sostituirsi alle Regioni per correggere il contenuto delle loro leggi.

È il principio affermato dalla sentenza 197 del 2026 della Corte costituzionale, depositata oggi, che ha deciso sul ricorso della Regione Sardegna contro alcune disposizioni della normativa nazionale sulle aree idonee per gli impianti di fonti di energia rinnovabile.

Secondo quanto riporta l’Ansa, la Consulta respinge la gran parte delle censure regionali e conferma l'impianto della riforma nazionale, riconoscendo che «la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili costituisce un principio fondamentale della materia».

La Corte conferma così la disciplina nazionale sulle aree idonee, respinge le contestazioni relative alle aree portuali e offshore e ribadisce che le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati alla realizzazione degli impianti.

Accolto, invece, un primo motivo di ricorso riguardante i poteri sostitutivi dello Stato. Per la Consulta il Governo può intervenire in caso di inerzia della Regione, ma non può sostituirsi a un legislatore regionale che abbia già approvato una propria legge. La norma impugnata, osserva la Corte, trasformava il potere sostitutivo «in uno strumento di controllo sul contenuto di scelte legislative regionali».

Rilevante il passaggio sui siti Unesco: la Corte dichiara illegittimo l'articolo che consentiva una serie di interventi da fonti rinnovabili nelle aree di protezione Unesco in regime di attività libera, quindi senza autorizzazioni o verifiche preventive.

Secondo la Consulta, la scelta del legislatore statale si traduceva «in una presunzione assoluta circa il carattere “innocuo" di detti interventi rispetto ai valori culturali, paesaggistici e ambientali». Una presunzione che i giudici considerano incompatibile con gli obblighi di tutela derivanti dalla Convenzione Unesco e con l'articolo 9 della Costituzione.

La sentenza richiama espressamente i siti di Su Nuraxi di Barumini e delle Domus de Janas, citati dalla Regione nel ricorso. Nel passaggio centrale della decisione la Corte afferma che «l'eccezionale valore universale del bene tutelato rende costituzionalmente necessaria la permanenza di un apprezzamento amministrativo idoneo a verificare se l'intervento proposto, pur astrattamente modesto, sia in concreto compatibile con le esigenze di tutela e conservazione che discendono dal riconoscimento Unesco».

La Consulta evidenzia inoltre un «paradosso»: il riconoscimento Unesco, «anziché costituire il presupposto di una tutela rafforzata», finiva «per non essere assistito da alcuno specifico meccanismo di verifica di compatibilità».

La Corte conclude che «l'interesse alla realizzazione degli impianti energetici Fer non può considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio».