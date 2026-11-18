Oggi alle 17 all'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo", di via Stoccolma a Cagliari, si terrà un concerto per pianoforte, "Incanti sonori". Organizza l'associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas (con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra). Si tratta di un concerto tenuto dal Maestro Maurizio Moretti che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante con un programma concertistico capace di attraversare secoli di storia musicale europea. L'ingresso è libero e gratuito sino a esaurimento posti.
l’appuntamento