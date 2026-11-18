La prevenzione del diabete torna protagonista a Mandas con la quarta edizione della giornata di sensibilizzazione promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cagliari e ASNET, l’Associazione Sarda Nefropatici, con il patrocinio della Società Italiana di Diabetologia. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 e sabato 21 novembre, con due giornate dedicate all’informazione e ai controlli gratuiti, rivolti ai bambini e agli adulti. Un’iniziativa che punta a richiamare l’attenzione su una patologia molto diffusa, ma non sempre accompagnata da sintomi riconoscibili nelle fasi iniziali. Individuare per tempo eventuali alterazioni della glicemia e promuovere corretti stili di vita rappresentano strumenti importanti per prevenire le complicanze. Quest’anno il programma dedica spazio anche alla salute dei reni, strettamente connessa al diabete.

La prima giornata si aprirà venerdì mattina con la misurazione della glicemia nelle scuole del paese. L’attività coinvolgerà gli alunni della scuola dell’Infanzia, in piazza Satta, e quelli della Primaria e della Secondaria di primo grado, in viale Europa. Sarà presente Carlo Ripoli, direttore della Diabetologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari e presidente regionale della Società Italiana di Pediatria. Alle 18.30, nella Biblioteca comunale "Emilio Pisano", si terrà il convegno "Diabete: Prevenzione e Sensibilizzazione". Dopo i saluti del sindaco Umberto Oppus, interverranno Bruno Denotti, presidente di ASNET Sardegna, Carol Tola, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari, Laura Perra, diabetologa della struttura di Isili e past president della SID Sardegna, la biologa nutrizionista Roberta Matta, il chinesiologo Matteo Carta e Tatiana Lai, della segreteria del presidente SIMDO. A moderare l’incontro sarà il consigliere comunale Francesco Lallai.

La seconda giornata, sabato 21 novembre, sarà invece dedicata ai controlli aperti alla cittadinanza. Dalle 9 alle 12.30, al Centro socio culturale, sarà possibile verificare gratuitamente i valori della glicemia. In contemporanea ASNET curerà un esame delle urine per individuare eventuali patologie renali. Per partecipare a quest’ultimo controllo sarà necessario portare un campione di urine, con particolare attenzione rivolta alla popolazione dai 45 anni in su. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero, senza limitazioni per quanto riguarda la provenienza dei partecipanti. Alla manifestazione collaborano anche Rete Sarda Diabete, Ordine dei Biologi Sardegna, CISM, SIMDO e l’associazione ABCD. "Prevenire è il primo passo: pochi minuti per un controllo che può fare la differenza", è il messaggio scelto dagli organizzatori.