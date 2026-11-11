Domani, giovedì 12 novembre, le scuole saranno regolarmente aperte in tutta Italia. Lo riferiscono fonti vicine al ministero dell’Istruzione, «non vi è alcun motivo per tenerle chiuse».

«Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico», ha rincarato Giorgia Meloni .

Oggi a Palazzo Chigi, dopo l’allarme bomba che ha coinvolto oltre 6mila istituti in tutta Italia, molti in Sardegna, si è tenuto un vertice sulla sicurezza durato circa due ore. Alla riunione hanno preso parte i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano, i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell'Interno Matteo Piantedosi.

In attesa delle preferenze privacy...

La premier Giorgia Meloni ha deciso di anticipare dalle 9 alle 8.30 di domani l’incontro convocato con i leader delle forze di opposizione. Scopo dell’incontro è «condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici».

Ci saranno i leader dei partiti di opposizione: hanno annunciato la loro presenza Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Matteo Renzi (IV), Angelo Bonelli (Avs), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione). Non ci sarà il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che «ringrazia» Meloni per l’invito ma delega il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello, «a causa di concomitanti impegni in plenaria al Parlamento europeo».

L’allarme

Questa mattina in oltre 6mila istituti in tutta Italia, diversi anche in Sardegna, una mail ha scatenato il panico portando all’evacuazione delle scuole e all’ingresso degli artificieri negli edifici. Si è rivelato, come per gli aerei nei giorni scorsi, un falso allarme.

Da Sestu a Cagliari, da Iglesias a Nuoro, da Villasimius a Castiadas, Selargius, Porto Torres, Olbia, sono decine gli istituti evacuati nell’Isola. Solo a Sassari non è stata sgomberata alcuna scuola.

Nessun pericolo concreto

Dai controlli non è emerso alcun pericolo concreto, ha precisato la premier Giorgia Meloni, che dopo il vertice sulla sicurezza ha fatto il punto della situazione in un video sui social. Dalla riunione, ha riferito, «abbiamo ricavato soprattutto tre cose. Ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare; su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete».

«Oggi – ha ricostruito Meloni – migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto».

Altri messaggi minatori potrebbero arrivare, ha riconosciuto la presidente del consiglio: «Ma non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l'impatto di questi attacchi, ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno».

La premier ha ricordato anche i falsi allarmi dei giorni scorsi in Europa sugli aerei e annunciato l’incontro con le opposizioni in programma giovedì mattina, 12 novembre: «Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c'è una maggioranza e non c'è un'opposizione: c'è l'Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita: troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. Questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare».

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «C'è il rischio di creare allarme ed è fin troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti oggi a disposizione, mandare un'email a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi che, in un momento come questo, non vedono l'ora di scatenare il terrore in una città».

La mail

Il testo della missiva che ha scatenato l’allarme: «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

(Unioneonline)