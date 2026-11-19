Tre dischi, tre momenti creativi, un solo grande racconto musicale. Marino De Rosas arriva alla Sonora Centro Musica Academy per ripercorrere la sua celebre trilogia discografica da solista, in un appuntamento speciale che diventa occasione per raccontare una vita attraverso le corde della sua chitarra. Non una semplice esibizione, né una selezione dei brani più amati dal pubblico. Questa volta Marino De Rosas ha scelto di presentare integralmente i suoi tre lavori discografici, rispettandone l'ordine di pubblicazione e accompagnando il pubblico in un itinerario musicale che attraversa oltre vent'anni di ricerca e sensibilità artistica. “Quando presentavo questi dischi nei concerti, spesso sceglievo alcuni brani da ciascun album, costruendo un repertorio legato al momento e all'occasione –racconta De Rosas - Questa volta, invece, c'è l'intenzione di proporli seguendo il loro ordine, lasciando che sia la musica stessa a raccontare il percorso”. Una scelta che nasce dalla natura stessa dei tre lavori, quasi dei concept album, legati da un filo conduttore ben preciso: la vita dell'autore, le esperienze vissute, il rapporto profondo con l'isola e la continua ispirazione alla sua tradizione musicale. “Il filo conduttore c'è, ed è sostanzialmente la mia vita vissuta in quest'isola” sottolinea l’artista. La trilogia si apre con Meridies, pubblicato nel 1999, album d'esordio solista nato sotto la direzione artistica di Andrea Parodi. Un lavoro essenziale, registrato senza sovraincisioni, nel quale la chitarra di De Rosas trova una voce personale e riconoscibile. Un esordio che nel tempo ha conquistato un pubblico ben più ampio dei confini regionali. La storia di Meridies è anche quella di un disco capace di viaggiare inaspettatamente per il mondo. De Rosas racconta un episodio emblematico: “Claudio Rocchi, cantautore rock molto noto negli anni ‘70, durante la sua esperienza in Nepal, dove si era trasferito per fondare una radio, entrò in un negozio alla ricerca di un disco. Non trovò quello che cercava ma si imbatté proprio in Meridies e quando tornò in Italia facemmo un’intervista”. Meridies amato in Australia come in Giappone: alcune copie del disco, finite all'asta negli Stati Uniti, hanno raggiunto quotazioni di circa 1.200 dollari. Nel 2007 arriva Femina 'e mare, secondo capitolo della trilogia, che amplia il respiro mediterraneo della ricerca musicale, mantenendo saldo il legame con la terra d'origine. Nel 2018, con Intrinada, un’opera più tecnica e sperimentale, De Rosas completa il suo percorso discografico, chiudendo un cerchio creativo iniziato quasi vent'anni prima. Tre opere diverse, ma unite da una precisa identità sonora. Al centro c'è la chitarra classica, suonata con un'accordatura aperta in Do, una scelta tecnica e artistica che il musicista considera il proprio «Credo Sonoro». Una soluzione che gli permette di costruire paesaggi acustici in cui la musica sembra dialogare con il vento, il mare, la natura e la memoria più antica dell'isola. Le voci, rare in questa triade da solista, saranno quelle di Giada Inzaina, Iside Zucconi e Arianna Diretto, scelte, per stessa volontà dell’artista, tra le allieve della Sonora Centro Musica Academy che ha organizzato l’evento nell'ambito della rassegna curata dal direttore artistico Ottavio Cocco, con il coinvolgimento del presidente Giovanni Del Fonso e del vicepresidente Agostino Muzzetto. Tre sabati, dal 21 novembre al 5 dicembre, con la conduzione del giornalista Mauro Orru’.