Non una singola giornata, non un solo mese. Nasce “Non Solo Novembre”, un percorso collettivo che mette in rete associazioni, collettive, persone e realtà del Nord Sardegna, unite dalla volontà di contrastare la violenza di genere attraverso pratiche condivise, mobilitazione e partecipazione.

Il progetto nasce dall’esigenza di superare una narrazione che continua a descrivere femminicidi, transcidi e violenze di genere come emergenze improvvise, raptus o episodi isolati. La violenza di genere è invece un fenomeno sistemico e strutturale che attraversa ogni ambito della società, indipendentemente dall'età, dal livello di istruzione, dalla provenienza o dalla condizione sociale.

Non basta ricordare le vittime una volta all'anno. Non bastano fiaccolate, scarpe rosse e dichiarazioni istituzionali se non sono accompagnate da un impegno concreto e continuativo. Da questa consapevolezza prende forma una rete transfemminista plurale e trasversale, nella quale differenze, esperienze e pratiche politiche si incontrano, si riconoscono e si sostengono.

I primi appuntamenti- Sabato 21 novembre: a Olbia, alle ore 16.30, presso la sede CSV (via Trentino 10), si terrà il seminario Parole che includono; a Sassari, Cinema Teatro San Francesco (Piazza dei Cappuccini 3) ore 17, è in programma la proiezione di La rete della Kefiah. alle 18 in Piazza del Comune, si terrà il sit-in NSN chiama il TDOR, in occasione del Trans Day of Remembrance, per ricordare le persone trans vittime della violenza transfobica e trasformare la memoria in resistenza collettiva.

Ad Alghero nelle ore mattutine di lunedì 23 novembre, presso l'Ospedale Civile (via Don Minzoni), si svolgerà l'iniziativa Un'aiuola contro la violenza, un momento di sensibilizzazione e partecipazione dedicato al contrasto della violenza di genere.