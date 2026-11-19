Home Cronaca Sardegna Agenda musica Dal 20 al 22 novembre European Jazz Expo torna a Cagliari Con Avishai Cohen, James Taylor e tanti altri Enrico Melis Costa 19 novembre 2026 alle 09:50 Resta informato su WhatsApp Read English Version Già (quasi) mezzo secolo di rassegna, in una vigilia da celebrare nella nuova, ricca annata con protagonista il jazz: si preannuncia ancor più esplosiva delle precedenti la quarantasettesima edizione di European Jazz Expo, il Festival Internazionale Jazz in Sardegna che dal 20 al 22 novembre va a illuminare il Teatro Massimo di Cagliari, portando fra i tre palchi, il foyer, le gallerie e i punti ristoro le musiche di giovani talenti, progetti originali e grandi protagonisti della scena mondiale come Avishai Cohen, James Taylor, Theo Croker e tanti altri, oltre a incontri e approfondimenti. Sin dal 1980 sotto la fidata guida di Massimo Palmas, il Festival fa ritorno nel teatro del capoluogo dove tutto ebbe a suo tempo inizio: un ritrovarsi ancor più speciale, dato che la struttura – condotta dalla Rete creata da Cedac e Jazz in Sardegna, nell'ambito di un partenariato venticinquennale con il Comune – si prepara a una stagione di importanti trasformazioni strutturali e tecnologiche, nell'obiettivo di renderla una delle più innovative del panorama nazionale ed europeo. Una casa della cultura per la città, che già da due anni trova in Medinsard il suo cuore artistico e progettuale. Accanto agli appuntamenti dal vivo, anche in questo 2026 sono attesi alcuni significativi progetti delle ultime edizioni, come il percorso di divulgazione e formazione musicale tra passato e presente di "Imparomusica", sotto la cura del musicologo Giovanni Bietti insieme ad Alessandro Gwis, e lo slot riservato ai vincitori dell'ultimo Premio Isio Saba, fino al decennale de "Il Jazz con gli occhi di un bambino", esperienza di ricerca sonora, ascolto e condivisione per avvicinare la primissima infanzia alla musica, con la direzione della musicoterapeuta Francesca Romana Motzo. © Riproduzione riservata Caffè Scorretto Un clic per uccidere Tacitus Articoli correlati

Dal 20 al 22 novembre European Jazz Expo torna a Cagliari

Il calendario

Si parte già alle 17:30 di venerdì 20 con il primo concerto targato Jazzin' Family in sala M3, che vede in scena Bietti per "Nutcracker Suite Remix - Uno Schiaccianoci dei nostri tempi": genitori e piccini sono invitati a un arrangiamento contemporaneo della composizione di Čajkovskij, che alterna la musica alle parole tratte dall'originale ispiratore E.T.A. Hoffmann. Un capolavoro della fiaba-balletto e del versante orchestrale in generale, in passato già rielaborato dal grande Duke Ellington: e proprio da lui partono Bietti e Quartetto, con il jazz del Duca riarrangiato in uno stile più cameristico e accentuare gli elementi tradizionali e popolari. Sul palco affiancano Bietti (voce e tastiera) i musicisti Pasquale Laino (sax soprano), Luca Caponi (percussioni) e lo stesso Gwis (tastiera).

Ci si sposta poi in sala M1 alle 20:30, dove il trombettista e astro del jazz newyorchese Avishai Cohen arriva con le sue sonorità luminose e la carismatica presenza, in compagnia dei soci Uzi Ramirez (chitarra), Yonatan Albalak (chitarra e basso), Aviv Cohen (batteria) e Ziv Ravitz (percussioni ed elettronica). Distinguendosi per un approccio creativo aperto e trasversale fra generi, stili e tradizioni, Cohen vanta oltre dodici album pubblicati come leader, in una discografia articolata che comprende anche i progetti "3 Cohens", "Third World Love" e il più recente "Ashes to Gold": ma l'artista arriva a Cagliari con gli audaci Big Vicious, nei quali si allontana dalle radici acustiche per esplorare le frontiere al confine con rock e psichedelia. Alle 22 spazio invece all'icona del jazz britannico James Taylor, tra i più grandi virtuosi dell'organo Hammond e da quasi quarant'anni ospite dei palchi internazionali, grazie anche all'esplosivo incrocio di soul, groove, funk e boogaloo forgiato insieme al suo Quartet, nato dalle ceneri di The Prisoners e composto da Mark Cox (chitarra), Andrew McKinney (basso) e Pat Illingworth (batteria).

La giornata di sabato debutta alle 11 con il decimo anniversario de "Il Jazz con gli occhi di un bambino" in sala M3, festeggiato con una speciale jam session che si richiama alle origini del progetto, condotta da Motzo e con protagonisti Arrogalla (live electronics) e Marcello Peghin (chitarra). Alle 16:30 il foyer fa da sfondo alla conversazione tra Franco Bergoglio, scrittore, curatore artistico e autore del volume in presentazione "Alla scoperta di Charlie Parker. Eredità culturale e storia di un gigante del jazz", e il cantautore e chitarrista Ramprasad Secchi, rileggendo la vita e le opere del mitico jazzista sotto una nuova luce. Ci si ritrova direttamente alle 18:30 in sala M2, dove stavolta Bietti e Gwis viaggiano sulle ali di un basso ostinato, attraversando Cinquecento e Settecento sino ad arrivare a un finale sorprendente, con Laino e Caponi a completare la formazione.

Alle 19:30 è la sala M1 a ospitare il grande jazz italiano con Enrico Rava (tromba e flicorno), in una carriera di oltre sessant'anni e ricca di incontri con Gato Barbieri, Steve Lacy, Pat Metheny, John Scofield, Michel Petrucciani e tanti altri, che lo vede ora nel capoluogo nel premiato progetto "Fearless Five" in compagnia dei giovani Francesco Diodati (chitarra), Matteo Paggi (trombone), Francesco Ponticelli (contrabbasso) ed Evita Polidoro (batteria) per raccontare ancora una volta il jazz come materia viva. Riflettori ancora accesi nella stessa platea, con il Saverio Zura Quintet che entra in scena alle 21: l'ensemble vincitrice del Premio Isio Saba 2025, nata a Bologna nel 2024 attorno alle composizioni del chitarrista isolano, porta così al Festival una visione contemporanea legata al sound di New York, con Filippo Galbiati (pianoforte), Gabriel Marciano (sax alto), Andrea Esperti (contrabbasso) e Francesco Benizio (batteria) al fianco di Zura. L'ultimo live delle 22 viene affidato al chitarrista, deejay, produttore, bandleader e archivista del suono Nicola Conte, con il progetto "Umoja" in coppia con Sera Kalo: l'artista, figura chiave dei versanti soul e jazz globali – arrivato a pubblicare per etichette come Blue Note e Schema Records e a collaborare con colleghi del calibro di Gianluca Petrella, Gregory Porter e José James – torna con un nuovo album dalle tinte deep, latine e afrofuturistiche che strizza l'occhio all'avanguardia spiritual jazz degli anni Settanta. Oltre a Conte e Kalo (voce), sul palco salgono Pietro Lussu (pianoforte e tastiere), Pasquale Calò (sax tenore), Ameen Saleem (contrabbasso e basso elettrico), Enrico Morello (batteria) e Gabriel Prado (percussioni).

Domenica 22 si riparte alle 11 e alle 16 in sala M3 con “Atlas”, ultima produzione di Medinsard firmata e diretta da Matteo Muntoni, per la quale sono invitati ancora una volta genitori e piccini: l'opera mette al centro il Mediterraneo come spazio simbolico di relazioni, incontri e memorie, intrecciando scrittura e improvvisazione in tempo reale con l'ensemble di dieci musicisti, formata da Leonardo Taccori (clarinetto), Matteo Orani e Daniele Porta (chitarre classica, acustica ed elettrica), Ivana Busu (pianoforte, synth e live electronics), Mauro Melis (basso), Matteo Gallus e Simone Soro (violino), Massimiliano Viani (viola) e infine Andrea Murtas (batteria, vibrafono e percussioni). Alle 18:30 la sala M2 rivede Bietti al centro per “Ludus Herodis, un dramma medievale”, che rilegge il dramma liturgico del Medioevo francese narrando la Natività e la Strage degli Innocenti in una sessantina di melodie gregoriane, rielaborate in versione strumentale con un andamento ritmico irregolare e aperiodico e uno stile improvvisativo nato dalle melodie stesse, un'ultima volta insieme a Gwis (tastiera), Laino (sax soprano) e Caponi (batteria).