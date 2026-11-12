Tradizioni, sapori, natura e comunità si incontrano a Bonnanaro, nel cuore del Mejlogu, per un nuovo appuntamento di Itinerari nei Borghi, la rassegna promossa dall'ASD In Sardegna – Sport Cultura Territorio e dall'Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione dei piccoli centri della Sardegna.

Un programma articolato in tre giornate a partecipazione libera, giovedì 19, sabato 21 e domenica 22 novembre, accompagnerà visitatori, camperisti, famiglie e appassionati di turismo all'aria aperta alla scoperta del paese e del suo territorio, attraverso esperienze che intrecciano patrimonio culturale, produzioni locali, attività sportive e momenti di condivisione.

Il sindaco di Bonnanaro, Giovanni Carta, sottolinea il valore dell'iniziativa per il paese: «Siamo felici di poter finalmente accogliere Itinerari nei Borghi a Bonnanaro e condividere con i visitatori un patrimonio fatto di storia, tradizioni e produzioni che raccontano l'identità della nostra comunità. Il nostro paese ha tanto da offrire, a partire dalla ricchezza delle sue tradizioni e dalla bellezza del territorio che lo circonda».

Giovedì 19 novembre saranno protagonisti i più giovani, con una mattinata dedicata ai giochi tradizionali della Sardegna nelle piazze del centro di Bonnanaro e a un laboratorio sensoriale. Dalle 9 alle 13, le attività coinvolgeranno l'Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore, con i plessi di Bonnanaro e Torralba, in collaborazione con UISP Territoriale di Sassari e Terra e Mesa APS.

Sabato 21 novembre spazio alle produzioni enogastronomiche locali. Alle 16.30, al Centro sociale, lo chef ed enogastronomo Mario Sechi guiderà il laboratorio e show cooking dedicato ai dolci, con la presenza Chiara Cake Art e la Coop Corona Moltana, e ai vini della tradizione di Bonnanaro. Sarà l’occasione per degustare i vini delle cantine Ledda, Polinas e Zonca, accompagnati anche dai prodotti di Macelleria e Caseificio Soro Fabrizio. Alle 18.30 la ciliegia di Bonnanaro sarà protagonista di un laboratorio sulla sua valorizzazione in ambito cosmetico attraverso la linea Kariasa di Zonca Impresa Agricola. La giornata proseguirà alle 20 con una cena comunitaria dedicata ai prodotti e alle produzioni locali, curata da Terra e Mesa APS, mentre alle 21.30 sarà la musica della Boom Box Band ad animare la serata.

Domenica 22 novembre il programma si sposterà all'aria aperta, con tre attività dedicate alla scoperta del territorio. Alle 9 prenderanno il via il trekking Le Vie del Mejlogu, da Bonnanaro a Monte Pelao, a cura dell'ASD Iolaos, e il percorso Walking on trail sunshine, da Bonnanaro a San Pietro di Sorres e ritorno, organizzato da Trail & Road Runners ASD APS. Sempre dalle 9 alle 13, appuntamento con l'orienteering urbano a cura di Adventure Guide, un'occasione per esplorare il centro abitato attraverso un'esperienza dinamica e partecipativa.

Spazio anche alle tradizioni della comunità: dopo la Messa delle anime, celebrata nella chiesa di San Giorgio, alle 11, l'aperitivo Dolci e vino delle Anime, mentre alle 13.30 il pranzo comunitario, curato da Terra e Mesa APS, concluderà il programma con un momento di convivialità dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali.