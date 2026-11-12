Altro appuntamento a Villanova Monteleone sul progetto “Prevenire – Educare – Formare” con l’incontro con Alberto Pellai e della moglie Barbara Tamborini organizzato dall’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone e dalla parrocchia di San Leonardo, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Misericordia e della libreria Il Labirinto di Alghero. L’iniziativa si svolgerà il 22 novembre alle ore 18 nella sala riunioni dell’Associazione Misericordia in piazza Delogu-Ibba. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, e Barbara Tamborini, psicopedagogista, interverranno sul tema “Ti farò correre in salita. Educare all’antifragilità nel tempo della gratificazione istantanea” analizzando anche alcuni contenuti dei libri “Esci da quella stanza” e “Ti farò correre in salita”, partendo dalla parola fragilità che ha dominato il dibattito sulla crescita e sull’educazione negli ultimi anni. Infatti, il terzo millennio ha visto il tempo dell’adolescenza abitato da una “generazione ansiosa” timorosa di affrontare le sfide connesse alla crescita. Per la prima volta gli esseri umani in crescita hanno usato il tempo dell’adolescenza non per andare fuori nel mondo, ad incontrarsi con i propri pari, ma si sono autoreclusi dentro stanze riempite con una super-offerta di intrattenimento dopaminergico. La permanenza nel mondo online, l'uso pervasivo degli smartphone, l'isolamento sociale sono aspetti di una crescita che non ha saputo generare il giusto equilibrio tra mondo reale e mondo virtuale. Alberto Pellai e Barbara Tamborini cercheranno di dare rispose alle tante domande accendendo pensieri per sostenere la comunità educante nella ricerca di un nuovo modello educativo più capace di sostenere i compiti evolutivi dei bambini e degli adolescenti, contrastando il falso mito della fragilità che li sta tenendo in ostaggio lungo il percorso verso la ricerca del loro futuro. L’incontro è rivolto a tutte le componenti scolastiche, ai genitori, agli operatori socioculturali, agli educatori e a tutti coloro che hanno a che fare con il mondo educativo compresi nonne e nonni, è un incontro rivolto a tutti. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute la medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. È autore di molti famosi libri di parenting e psicologia e daalcuni anni cura su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale “Essere genitori”. L’ultimo libro fresco di stampa da qualche giorno in libreria si intitola “Ti farò correre in salita”. Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole di ogni ordine e grado ed è autrice di numerosi libri per bambini e ragazzi.