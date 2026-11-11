Debutta giovedì a Quartu "Tramudas", il festival organizzato dall'associazione Sa Cobula assieme al centro commerciale naturale di via Porcu. Cinque giornate, giovedì e poi sabato, domenica e il 20 e il 21 novembre, per incontrare, conoscere e vivere la Sardegna attraverso i suoi saperi, i suoi sapori e le sue tradizioni. Laboratori, esperienze con artigiani e produttori, momenti di condivisione e occasioni per scoprire da vicino gesti, lavorazioni e storie che fanno parte del patrimonio del nostro territorio, saranno al centro della rassegna. I laboratori saranno ospitati nello spazio del The Old Tipsy in via D’Annunzio e prevedono: domani alle 17 quello della fregula sarda,per scoprire da vicino le tecniche di preparazione e cimentarsi in un’esperienza pratica all’insegna della tradizione. Si prosegue venerdì alle 9 la pasta fresca e sabato alle 15 la panada, uno dei sapori più riconoscibili della tradizione gastronomica sarda: un involucro di pasta lavorato con cura, una chiusura fatta a mano e una ricetta che custodisce gesti e saperi tramandati nel tempo. Poi il 20 novembre alle 17 le pardule e il 21alle 9 l’intreccio dei cestini (strex’e fenu), un laboratorio pratico per conoscere tecniche, materiali e gesti della tradizione artigianale sarda, guidati da Alessandra Floris, maestra di intreccio. e alle 17 i culurgiones. Domenica 15 ci sarà la visita guidata alla cantina Meana con degustazione.Una giornata nel cuore del Mandrolisai, tra vino, tradizioni e convivialità.Il programma prevede visita guidata in cantina, degustazione di vini e pranzo in compagnia.

Giorgia Daga