Prende il via oggi, 11 novembre, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, la stagione 2026-2027 del circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Dieci appuntamenti, distribuiti fino al 24 aprile, compongono il cartellone di prosa, danza e circo contemporaneo organizzato dal Cedac, con il sostegno delle istituzioni regionali e locali.

L'apertura è affidata a Sconcerto d'amore, spettacolo di “acrobazie musicali” con Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani, protagonisti di una storia di coppia raccontata attraverso musica, e comicità. Il 20 dicembre sarà la volta di Basta poco, con Antonio Cornacchione, diretto da Marco Rampoldi.

Il nuovo anno si aprirà il 16 gennaio con Geografie mistiche, concerto di Mario Tozzi ed Enzo Favata, tra divulgazione scientifica e sperimentazione musicale. Il 2 febbraio spazio alla danza con Le maschere, della compagnia Balletto del Sud, su coreografie di Fredy Franzutti. Due gli appuntamenti successivi: il 13 febbraio Tre variazioni della vita, di Yasmina Reza, per la regia di Luigi Saravo, e il 25 febbraio Elettra 1944, scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti, rilettura della tragedia ambientata nella Roma occupata. Il 4 marzo tornerà la danza con Poetry in the Park, della compagnia BalletXtreme Dance Company, coreografia di Marco Carrer. L'11 marzo sarà rappresentato Contratto, dialogo sul rapporto di coppia con Alice Bertini e Federico Gatti. Il 7 aprile in programma Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, diretto da Gino Auriuso. Chiusura il 24 aprile con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, per la regia di Emilio Russo.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Previste diverse formule di abbonamento e riduzioni per gli spettatori.