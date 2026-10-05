Sabato 10 ottobre terza tappa dell’appuntamento con “PasseG...Giare in autunno”, edizione 2026, organizzata dal Consorzio Turistico Due Giare. Iniziativa in collaborazione con la Fondazione Parte Montis, il sostegno di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, regione e Sardegna Turismo.

Un altro sabato mattina, dunque, all’insegna del turismo lento in Marmilla, camminando ed immergendosi nel territorio che abbraccerà, con un percorso ad anello, i paesi di Nureci e Senis. Il via è previsto da Nureci, tra museo dei fossili, il centro storico con murales e fontane e la degustazione delle pardule e degli altri piatti tipici del paese; poi il percorso verso Senis, dove sarà protagonista centro storico, palazzo Baronale, fontana spagnola e Montegranatico. Gran finale con le lumache cucinate al verde e al sugo. Il percorso sarà di 14 chilometri, con un dislivello di 340 metri, di difficoltà medio-alta, adatta a camminatori abituali.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Fondazione Parte Montis telefonicamente (3891777100), o via e-mail (indirizzo prenotazioni@fondazionepartemontis.it), entro giovedì (costo 10 euro).

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