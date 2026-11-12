L’Amministrazione Comunale di Muros intende guardare al futuro, investendo sui servizi per l’infanzia e sul sostegno alle famiglie. Ragioni che hanno spinto il comune, paese di poco più di 800 abitanti, a valutare la possibilità di istituire un asilo nido comunale per il prossimo anno educativo 2027-2028, con l’obiettivo di offrire un nuovo e importante servizio alle famiglie del paese, favorendo la crescita dei più piccoli e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un'esigenza espressa dai nuovi nuclei familiari, dove l'attività lavorativa dei genitori richiede un sostegno in termini di servizi di accoglienza e assistenza per i propri figli. Il Comune, cogliendo questi bisogni, ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse e conoscere le esigenze delle famiglie, così da poter valutare concretamente la sostenibilità anche economica e l’attivazione del servizio. L'invito dell'amministrazione rivolto a tutte le famiglie interessate è quello di consultare l’avviso e la relativa modulistica da compilare e consegnare agli uffici competenti.



