Venerdì 13 novembre, a Palmas Arborea, appuntamento con i festeggiamenti in onore di “Sant’Antiogu de Donniasantu”, organizzati dal Comitato. Una festività sentita dai palmaresi che ha già visto il via, con il programma religioso che prevede fino alla giornata di oggi, giovedì 12 novembre, alle 17, il Triduo. Domani, venerdì 13, alle 17, la solenne processione in onore del Santo per le vie del paese. Alle 18.30, invece, benedizione e accensione del falò. A seguire il programma civile che partirà con la distribuzione di castagne e vino novello offerti dal comitato. Alle 19, infine, lo spettacolo con il gruppo “Fantasias de Ballos”, in piazza Sant’Antioco.