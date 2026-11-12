La String Orchestra Porrino, diretta da Giorgia Cugia, sarà protagonista del nuovo appuntamento del festival dedicato al patrimonio storico, artistico e culturale di Santa Giusta. La musica torna protagonista nella basilica di Santa Giusta, uno dei monumenti più rappresentativi dell'architettura romanica in Sardegna. Sabato 14 novembre, alle 18.30, la terza edizione di Othos– Arte, Storia e Tradizioni nella terra dell'Ossidiana proseguirà con “Archi in armonia”, il concerto strumentale della String Orchestra Porrino, diretta da Giorgia Cugia, a cura dell'associazione Culturale Musicale Ennio Porrino. Un appuntamento che porterà la musica d'insieme all'interno di uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità di Santa Giusta, proseguendo il percorso del festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e culturale del territorio. L'ingresso al concerto è libero e gratuito. L'appuntamento assume un particolare significato anche per la ricorrenza storica che interessa Santa Giusta nel 2026. Il 13 novembre ricorrono infatti gli 800 anni dal Concilio dei Vescovi sardi, celebrato nel 1226 proprio nella Cattedrale di Santa Giusta. Un anniversario che richiama il ruolo ricoperto dal centro nella storia religiosa della Sardegna medievale e che offre l'occasione per riscoprire il valore di un monumento strettamente legato alle vicende dell'Isola. Costruita nella prima metà del XII secolo, la basilica conserva ancora oggi alcuni degli elementi più caratteristici dell'architettura romanica. La facciata in arenaria, l'interno suddiviso in tre navate, le colonne con capitelli di reimpiego di epoca romana e la cripta dedicata alle sante Giusta, Giustina ed Enedina raccontano una storia che attraversa secoli di trasformazioni. In questo contesto si inserisce “Archi in armonia”. Il concerto rappresenta un nuovo momento del programma di Othos, che attraverso differenti espressioni artistiche e culturali intende avvicinare il pubblico ai luoghi e alle testimonianze della storia locale.