Sabato 10 ottobre, a Morgongiori, è in programma il convegno di avvio del progetto “TuLIS – Tutela Lingue Sarde”. Comune capofila del progetto è Morgongiori con Nureci e Pau associati. Dalle 17.30, nell’aula consiliare del municipio di Morgongiori, apriranno i saluti di Paolo Pistis, sindaco di Morgongiori, Emanuel Atzori e Alessia Valente, primi cittadini rispettivamente di Nureci e Pau. A seguire, introduzione al progetto “Dalla tutela alla rivitalizzazione: il ruolo strategico degli enti locali per le lingue minoritarie”, a cura di Marinella Pistis, docente FILS per l’insegnamento della lingua sarda. Previsti poi gli interventi “La Lingua millenaria dei sardi”, curato dal professor Bartolomeo Porcheddu, docente di lingua sarda e membro dell’Osservatorio regionale per la lingua sarda, e “Trasmettere il sardo alle nuove generazioni: la sfida che decide il futuro della lingua”, di Silvia Schirru, SEO copywriter freelance, esperta di lingua sarda. Dopo il dibattito, la presentazione del libro in lingua sarda “Gherras – Contos”, di Giuseppe Corongiu, scrittore, attivista e studioso impegnato nella promozione e nella tutela della lingua sarda, con l’accompagnamento musicale di Simone Onnis. Coordina i lavori Silvia Masala, responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune.

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