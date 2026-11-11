«La tecnologia resta una forma vuota senza la creatività dell'essere umano, animata da quello spirito che ricerca il senso, la bellezza e il trascendente»: così il Commissario ministeriale dell'Accademia di Belle Arti, Francesco Ginesu, nell'incontro dal titolo "La creatività dell'uomo al tempo dell'intelligenza artificiale" che si è tenuto nell'Auditorium dell'Ex Ma.Ter dell'Accademia sassarese.

Circa 200 le persone presenti in aula, tra studenti, docenti, personale dell'Accademia, cittadini e partecipanti esterni all'istituzione, ai quali si sono aggiunti coloro che hanno seguito i lavori da remoto attraverso il collegamento online predisposto appositamente per l'occasione. Una risposta significativa che ha testimoniato l'interesse suscitato da un tema di grande attualità e la capacità dell'Accademia di proporsi come luogo aperto di confronto, elaborazione culturale e dialogo con il territorio.

Ha preso parte ai lavori anche don Fabio Vincenzo Nieddu, responsabile della Pastorale Universitaria dell'Arcidiocesi di Sassari, promotori dell'iniziativa in sinergia con l'Accademia "Sironi". Significativa anche la partecipazione delle istituzioni cittadine e del territorio, presenti attraverso l'assessora comunale Maria Francesca Fantato, il Prefetto Carla Di Quattro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Col. Antonio Maione.

Nel corso della mattinata, docenti e studiosi dell'Accademia hanno affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività da prospettive differenti e complementari. Davide Riboli ha proposto una riflessione dal titolo "Mundus Novus. Creature che creano, intelligenza artificiale e la tentazione di Babele"; Paola Pintus ha approfondito il tema "Creatività e intelligenza artificiale"; Simone Ligas ha analizzato "Il rapporto tra società, creatività culturale e IA".

A seguire, Diego Ganga ha illustrato l'evoluzione della modellazione tridimensionale dopo l'avvento dell'intelligenza artificiale, mentre Marco Antonio Pani ha affrontato il rapporto tra cinema, didattica e nuove tecnologie, dal lockdown all'IA. Ha concluso Marcello Cualbu, con un approfondimento sulla codifica del testo come infrastruttura culturale, tra tokenizzatori, spazi di embedding e politica del linguaggio nei sistemi di intelligenza artificiale.