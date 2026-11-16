Se la continuità delle merci non funziona, quella aerea dei passeggeri non se la passa benissimo. «I sardi non possono essere tenuti in ostaggio dei pasticci di Todde e Aeroitalia», attacca il deputato di FI ed ex governatore Ugo Cappellacci. «A due settimane dall'annuncio di Aeroitalia di voler abbandonare le rotte della continuità territoriale, dalla presidente Todde ancora nessuna risposta chiara. Su uno dei dossier più importanti per la Sardegna, la governatrice sembra aver perso la parola, lasciando all'assessora ai Trasporti il compito di gestire una situazione sempre più preoccupante». Infatti, spiega, «da una parte c'è una compagnia che annuncia a mezzo stampa l'intenzione di lasciare le rotte, senza formalizzare la propria decisione, e invoca l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Dall'altra c'è una Giunta regionale che non ha ancora spiegato pubblicamente come intenda garantire i collegamenti in caso di interruzione anticipata del servizio». Insomma, «esiste un piano alternativo? La continuità territoriale non può essere lasciata in balia delle rivendicazioni di un operatore privato e dell'inerzia della Giunta regionale».

La risposta arriva a stretto giro ma, ancora una volta, dall’assessora ai Trasporti Barbara Manca. «Aeroitalia non ha ancora inviato alcuna disdetta», conferma, «ricordo che i servizi in continuità territoriale sono pubblici, per cui sono previste regole ben precise per entrare e uscire». Ora, sottolinea, «noi stiamo portando avanti tutti gli aspetti che riguardano i ristori per i vettori che lavorano in continuità territoriale, perché noi da un lato tuteliamo i nostri cittadini, ma siamo ben consapevoli della situazione complessiva per quanto riguarda i carburanti». La Regione, ha aggiunto Manca, ora aspetta l'arrivo dei fondi ministeriali, «ci siamo già attivati per poter istruire le procedure di ristoro verso i vettori che volano in continuità». Quanto all'uscita anticipata dalla convenzione, non sono previste penali: «Si tratta di regolamenti europei. Bisogna dare almeno sei mesi di preavviso per chi abbandona un servizio pubblico - il tempo necessario per poter espletare una nuova una nuova procedura».

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