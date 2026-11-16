Sulle movimentazioni finanziarie di quelle persone accusate o condannate per reati con aggravante mafiosa, altri istituti di credito, come d'obbligo, avevano effettuato centinaia di segnalazioni per sospetto riciclaggio. Non così Revolut, banca digitale con 50 milioni di clienti nel mondo di cui oltre 5 milioni in Italia, che sulle operazioni di ripulitura del denaro, frutto di proventi illeciti, di quegli «oltre 20 soggetti», invece, non avrebbe mai comunicato alcunché alle autorità di vigilanza, perché non sarebbe mai scattato alcun alert interno.

La misura

È uno dei motivi per cui per il colosso da 115 miliardi nato nel 2015, con capogruppo a Londra e sede in Lituania, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari a seguito di accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno.

Una misura, come evidenziato dal procuratore Marcello Viola, decisa sulla base della normativa antimafia, per inefficacia dei controlli antiriciclaggio, nei confronti di Revolut Bank Uab, istituto «autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia».

Da un paio di anni ha infatti aperto una sede in centro a Milano. Nessun dolo da parte della banca e di suoi dirigenti (non indagati), ma una «agevolazione colposa» delle condotte di riciclaggio di persone, alcune delle quali legate a cosche di 'ndrangheta, per «gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering». L'elusione «degli obblighi antiriciclaggio», secondo pm e giudici, è diventata per Revolut un «modello gestionale stabile», che ha portato all'occultamento di flussi finanziari per quasi 42 milioni di euro tra il 2021 e quest'anno. La Gdf ha ricostruito «operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali» per 76,5 milioni.

Il progremma

Revolut «prende atto della decisione del Tribunale» e collaborerà «pienamente con le autorità italiane». Conferma, inoltre, che «i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».