Quattro bus scortati da due furgoni cellulari più quattro auto senza insegne, ma con il lampeggiante acceso. Circa trenta agenti coinvolti: ieri prima dell'alba sono iniziate sotto la pioggia battente le operazioni per il trasferimento di circa 150 migranti dal Cas di Monastir all’aeroporto di Elmas. Qui ad attenderli c’era un Boeing 737 che il Viminale ha noleggiato da Aeroitalia: in genere utilizzato nei collegamenti tra la Penisola e Tripoli, l’aereo ieri mattina è decollato dal Mario Mameli 9 minuti dopo le 10 – con quasi 40 di ritardo – per arrivare a Orio al Serio (Bergamo) alle 11,23. Da qui i migranti richiedenti asilo sono stati redistribuiti in altri centri di accoglienza.

L’operazione

È andata avanti senza intoppi la nuova operazione di alleggerimento del carico di ospiti del centro di accoglienza straordinaria, decisa dalla Prefettura di Cagliari. Ma potrebbe non bastare. I deputati sardi di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda e Giovanni Satta, durante un confronto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che domani sarà a Cagliari e potrebbe anche visitare il Cas di Monastir, hanno chiesto «rimpatri diretti da Cagliari con procedure di espulsione semplificate, una collaborazione sempre più stretta con l’Algeria e il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine e della Guardia Costiera».

Il sovraffollamento

Non è la prima azione di questo genere. L’ex scuola penitenziaria di Monastir, trasformata in hub dell’immigrazione per la gestione degli sbarchi diretti nel sud dell’Isola, ha una capienza di 390 posti, ai quali se ne aggiungono 90 dell’hotspot, dove alloggiano gli stranieri in attesa di identificazione.

Già in passato l’ufficio territoriale del Viminale ha effettuato trasferimenti di massa con l’utilizzo di aerei: stando a quanto trapela, in passato i voli – almeno due – erano stati destinati a Roma e Bologna. Interventi necessari per arginare il sovraffollamento: i 150 migranti trasferiti ieri erano circa un quarto del totale che fino alla sera di domenica alloggiavano a Monastir. Il sovraffollamento genera tensioni, che a loro volta fanno salire la temperatura dell’opinione pubblica. Periodicamente viene effettuato un “travaso” verso strutture della Penisola.