Lettere dal fronte sanitario. Per mittente la Cisl Fp, come destinataria Alessandra Todde, presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, che riceve l’ultimo bollettino di guerra dalla trincea ospedaliera in Aou. Dove i nemici sono il sovraffollamento, i diritti contrattuali negati dei dipendenti e una crisi sistemica senza soluzioni. In compenso ricca di numeri provenienti dai reparti, in particolare da Medicina Interna Uomini. «Sono 26 i pazienti nelle stanze di degenza, 2 dell’Epatologia e altri 9 sistemati in barella nei corridoi, con appena 3 infermieri nel turno del mattino, 2 nel pomeriggio e 2 durante la notte», riferisce la missiva.

Cifre in cui si annidano le sofferenze di pazienti anziani, talvolta oncologici, sottoposti a regimi respiratori complessi, sullo sfondo di spazi inadeguati. «E, secondo l’ultima denuncia - rimarca la nota - persino privi di sistemi di chiamata e con una disponibilità insufficiente di coperte, cuscini e lenzuola». Niente di nuovo però dalla prima linea di Medicina Uomini, dove il fenomeno permane, scrive alla governatrice la Cisl, «dagli 11 pazienti in barella del 3 giugno, dai 9 del 7 settembre, gli 8 del 15 settembre, e ancora 8 il 4 ottobre, 9 l’11 ottobre e nuovamente 9 il 15 novembre». Una saturazione che affligge pure le aree confinanti, da Medicina Interna Donne a Clinica Medica, da Patologia Medica e Geriatria, oltre a Cardiologia e Unità di terapia intensiva e coronarica. Il sindacato chiama in causa i consiglieri regionali, sollecitandoli sul blocco della contrattazione, altro tema portante dei tre giorni di sciopero, tra maggio e giugno, da Sassari a Cagliari, dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Ferme al palo le progressioni economiche e la produttività, davanti a un binario morto i pagamenti delle ore extra. Ma è un film già visto e il sindacato vuole bloccare un finale senza lieto fine: «Siamo davanti a un fallimento complessivo della gestione della sanità sassarese».

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