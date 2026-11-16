A pochi giorni dal collasso di Microsoft e dal blocco a terra di tutti i voli, le infrastrutture digitali negli Stati Uniti si fermano di nuovo. Ieri le principali banche americane hanno riscontrato diffusi disagi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso: eventi forse non collegati fra loro ma che dimostrano la fragilità di un intero sistema. Ad allertare le banche sono stati migliaia di utenti che non potevano accedere ai loro conti tramite web e app mobile e a trasferire denaro.

Nella tarda serata italiana sono sorti nuovi problemi anche nei voli Usa: la compagnia United Airlines ha ammesso una «interruzione del sistema su vasta scala», che ha bloccato alcun voli in partenza. Un portavoce della United ha però attribuito i disagi a un «problema tecnico», aggiungendo che non ci sarebbero indicazioni per sospettare un cyberattacco.

«Un bug tecnico»

Tra le banche, la più colpita è stata JpMorgan Chase con oltre 4.600 segnalazioni, seguita da Bank of America con oltre 2.000. L'assistenza di Chase ha inviato un messaggio agli utenti e l'assistenza ha confermato il disservizio dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico sulle piattaforme di banking online. Le banche rassicurano i correntisti sul fatto che fondi e dati sensibili non sono stati compromessi.

Una fonte informata ha spiegato a Fox Business che si tratta di «un bug tecnico, non un problema informatico». Per ora nessuna conferma di un attacco informatico: le verifiche condotte da banche e autorità finanziarie privilegiano l’ipotesi di guasti tecnici interni, escludendo un'azione coordinata da parte di hacker.La Federal Reserve ha assicurato che i suoi sistemi interbancari (Fedwire, FedAch e FedNow) funzionano regolarmente, senza anomalie. Questo parrebbe confermare che il blocco riguarda i portali di accesso per i clienti (siti web e app) e non le reti fondamentali del sistema finanziario.

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