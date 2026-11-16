Un intervento importante che però non può essere considerato un punto di arrivo. Paola Ugas, sindaca di Monastir, accoglie con cautela il trasferimento di circa 150 ospiti del Centro di accoglienza straordinaria verso il Nord Italia e ribadisce la necessità di affrontare le criticità ancora aperte.

«Il lavoro deve proseguire, Monastir non ha la capacità né le condizioni per sostenere da sola le ricadute di una situazione complessa che riguarda la sicurezza, la gestione dell’accoglienza e gli equilibri nel territorio», dichiara la prima cittadina: «Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e stiamo lavorando, a tutti i livelli istituzionali, affinché si concretizzino ulteriori interventi e si portino avanti tutte le azioni necessarie a mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la tutela della nostra comunità».

Per la sindaca il trasferimento deve inserirsi in un percorso più ampio basato su interventi strutturali e sul coinvolgimento costante delle istituzioni competenti. «Continueremo a essere presenti in ogni sede istituzionale per difendere la nostra comunità e il nostro territorio e ottenere risposte concrete per Monastir, sicurezza per i cittadini e condizioni adeguate per gli operatori e le forze dell’ordine che quotidianamente svolgono il proprio lavoro».

L’operazione viene accolta positivamente anche a Sestu, dove l’amministrazione comunale da tempo richiama l’attenzione sulle ricadute della situazione di Monastir sui territori limitrofi. Nelle scorse settimane il Comune aveva promosso, con gli altri amministratori locali, un incontro per condividere le preoccupazioni e sollecitare interventi coordinati. Un’iniziativa nata dalla volontà di affrontare insieme una situazione che coinvolge il territorio circostante.

«È un primo segnale positivo, che va nella direzione delle richieste che abbiamo avanzato» afferma Cossa: «Il problema, però, è superare una gestione dell’accoglienza che, per la concentrazione di tante persone in un’unica struttura e la presenza di alcuni soggetti responsabili di comportamenti criminali, ha prodotto criticità anche nei Comuni vicini, alimentando un comprensibile senso di insicurezza tra i cittadini».

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