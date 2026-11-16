Allarme-influenza aviaria a Monte Urpinu: sono stati abbattuti 71 uccelli nelle voliere infette. Comune di Cagliari e Asl hanno concordato l’azione, applicando gli strumenti normativi per circoscrivere il problema, evitando di coinvolgere altri parchi della città. Il responso è arrivato dai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna. Non ci sono stati interventi sulla fauna selvatica libera, a partire dai pavoni. L’interdizione riguarda solo l’area delle voliere coinvolte nel focolaio: il parco di Monte Urpinu è regolarmente aperto e fruibile.

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